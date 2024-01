So stehts um, Bentley Systems Inc?

In der technischen Analyse werden verschiedene Indikatoren zur Bewertung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie verwendet. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der den aktuellen Trend eines Wertpapiers bestimmen kann. Für die Bentley-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf 49,25 USD festgelegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,65 USD, was einer Differenz von -1,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wurde betrachtet, und auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Bentley-Aktie erneut ein "Neutral"-Rating erhält.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bentley liegt bei 55,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 59,56, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass insgesamt eine positive Einschätzung für die Bentley-Aktie vorliegt, da 5 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,6 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich voraussichtlich um -0,1 Prozent entwickeln wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei Bentley festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Bentley-Aktie eine durchwachsene Bewertung auf Basis der verschiedenen analysierten Indikatoren.