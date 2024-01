So stehts um, Belden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Belden-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 31,46 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Belden nach der RSI-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Belden eine Performance von 8,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,4 Prozent im Branchenvergleich für Belden. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Belden um 1,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Belden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 84,43 USD. Der letzte Schlusskurs von 77,25 USD weicht somit um -8,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (70,54 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,51 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Belden-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Belden keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für Belden daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.