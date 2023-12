So stehts um, Beijing Dabeinong?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Dabeinong liegt bei einem Wert von 5936, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Dabeinong-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,05 CNH. Der letzte Schlusskurs von 6,73 CNH weicht somit um -4,54 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,94 CNH) weicht mit -3,03 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Beijing Dabeinong als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 82,35, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 52,5 für diesen Zeitraum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Beijing Dabeinong in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Beijing Dabeinong-Aktie somit mehrheitlich "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen auf fundamentaler, technischer und sozialer Ebene.