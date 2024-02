So stehts um, Beijing Building Materials?

Die Bbmg-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,81 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,66 HKD lag, was einer Abweichung von -18,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,68 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,94 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die Bbmg-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Mit einer Dividende von 10,21 % schneidet Bbmg im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (5,99 %) gut ab, da die Differenz 4,22 Prozentpunkte beträgt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bbmg eine Performance von -30,52 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -9,79 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,74 Prozent im Branchenvergleich für Bbmg. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bbmg liegt mit einem Wert von 13,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Baumaterialien" von 30. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.