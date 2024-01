So stehts um, Beazer Homes USA?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazer Homes Usa liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche (KGV von 62,36) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Beazer Homes Usa in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 137,31 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Beazer Homes Usa zeigen derzeit keine klare Richtung in der Anlegerstimmung. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen zu Beazer Homes Usa abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 32,21 USD eine mögliche negative Entwicklung um -37,91 Prozent darstellt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Beazer Homes Usa-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.