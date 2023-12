So stehts um, BQE Water?

Der Aktienkurs von Bqe Water verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,29 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite damit um 4,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,04 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,17 Prozent, und Bqe Water liegt aktuell 2,46 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bqe Water derzeit bei 28,19 CAD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 30,04 CAD liegt und somit einen Abstand von +6,56 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, mit einer aktuellen Differenz von +5,89 Prozent. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Signal.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 76,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bqe Water-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bqe Water in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.