So stehts um, BKW?

Der Aktienkurs von Bkw hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 2,68 Prozent, was einer Outperformance von +14,99 Prozent für Bkw entspricht. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 2,68 Prozent im letzten Jahr, und Bkw lag 14,99 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Bkw beträgt derzeit 1,83 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Stromversorger") von 4,31 %. Mit einer Differenz von nur 2,48 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bkw beträgt derzeit 9,77 und liegt damit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 393. Die Aktie wird daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bkw-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 154,46 CHF. Der letzte Schlusskurs (152,6 CHF) weicht somit um -1,2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Bkw-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (153,41 CHF) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,53 Prozent Abweichung) liegt.

Zusammenfassend erhält die Bkw-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.