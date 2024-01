So stehts um, Avinger?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Avinger-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 56,27 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Avinger weder überkauft noch -verkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für Avinger nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Avinger aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -89,1 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Avinger heute als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avinger-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,59 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,71 USD weicht somit um -64,3 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -18,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Avinger in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Avinger-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.