So stehts um, Australian Rare Earths?

In den letzten Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Australian Rare Earths in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Australian Rare Earths liegt derzeit bei 44,44, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 0,27 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,15 AUD um -44,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,17 AUD, was einer Abweichung von -11,76 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.