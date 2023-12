So stehts um, Aurelius Equity Opportunities?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Aurelius Equity Opportunities & liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsintensität im Internet wurde für die Aurelius Equity Opportunities & eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aurelius Equity Opportunities & bei 16,91 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,57 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,9 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 17,57 EUR, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Aurelius Equity Opportunities & im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,5 Prozent erzielt, was 45,53 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite sogar 41,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.