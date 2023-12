So stehts um, Atrum CoalL?

In den letzten Wochen zeigte sich bei Atrum Coal keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und der Diskussion in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb unverändert, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Atrum Coal neutral diskutiert. In den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Atrum Coal-Aktie zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atrum Coal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Ergebnis und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis negatives Bild der Atrum Coal-Aktie auf Basis der aktuellen Sentiment- und technischen Analyse.