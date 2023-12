So stehts um, Astrazeneca?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Astrazeneca auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,92 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten für Astrazeneca fällt insgesamt positiv aus, da 8 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine schlechte Einschätzung vorliegen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für den letzten Monat ist mit 5 Kaufempfehlungen und 0 neutralen oder schlechten Empfehlungen positiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 128,33 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -98,76 Prozent steigen könnte, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Astrazeneca eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Astrazeneca eine "neutral" Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die positive Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Astrazeneca-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 10974,7 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10390 GBP, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10361,28 GBP, was bedeutet, dass die Aktie kurzfristig eine "neutrale" Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Astrazeneca sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive eine "neutrale" Bewertung.