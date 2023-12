So stehts um, Asm Pacific TechnologyADR?

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Asmpt von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Asmpt-Aktie aktuell bei 73,5 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 74,5 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Asmpt eine neutrale Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 73,61 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asmpt mit einem Wert von 21,07 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 10,94. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Asmpt-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält Asmpt aufgrund der technischen und fundamentalen Analyse sowie des RSI eine neutrale bis schlechte Bewertung.