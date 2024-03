So stehts um, Asia Orient?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten nun Asia Orient anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 54,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Asia Orient-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 weist ebenfalls darauf hin, dass Asia Orient weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 59,09), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Asia Orient insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Wir haben sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Asia Orient ergab die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Asia Orient von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Asia Orient mittlerweile auf 0,45 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,415 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,78 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,43 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von -3,49 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".