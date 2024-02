So stehts um, Arthur J Gallagher?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arthur J Gallagher & liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,78 (Versicherung) einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Finanzsektor hat Arthur J Gallagher & in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,42 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 15 Prozent in der Versicherungsbranche als überdurchschnittlich betrachtet werden kann. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Aktie von Arthur J Gallagher & derzeit positiv, basierend auf 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, prognostizieren die durchschnittlichen Kursprognosen der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 3,01 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bewertungsbereich eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Arthur J Gallagher & liegt bei 37,6, was eine neutrale Bewertung signalisiert. Der RSI25 für einen längeren Zeitraum beläuft sich auf 42,64 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt deutet die fundamentale Bewertung darauf hin, dass die Aktie von Arthur J Gallagher & unterbewertet ist, während die positive Entwicklung der Aktienkurse und die Analystenbewertungen auf eine vielversprechende Zukunft hindeuten.