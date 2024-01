So stehts um, Array Technologies?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Array hat eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Array-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,96 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,81 USD liegt, was einer Abweichung von -25,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,29 USD über dem letzten Schlusskurs von 14,81 USD, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Array-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Array-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 84,91, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,39 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Array-Aktie daher ein "schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Array überwiegend positiv diskutiert, allerdings hat in den letzten ein, zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Array-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index zu einer schlechten Bewertung führen.