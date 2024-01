So stehts um, Aptiv?

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 Mal eine positive Bewertung, 1 Mal eine neutrale Bewertung und kein Mal eine negative Bewertung für Aptiv abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher insgesamt eine positive Einschätzung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Aktienkurs von Aptiv liegt bei 90,17 USD. Die Analysten erwarten eine Wertsteigerung von 55,39 Prozent und haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,11 USD festgelegt, was einer positiven Bewertung entspricht.

In den letzten 12 Monaten hat Aptiv eine Performance von -1,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,47 Prozent gefallen sind, was zu einer Unterperformance von -1,53 Prozent im Branchenvergleich für Aptiv führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Aptiv um 12,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aptiv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 96,78 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 90,17 USD weicht somit um -6,83 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 83,48 USD, und der aktuelle Schlusskurs liegt darüber (+8,01 Prozent). Dies führt zu einer positiven Bewertung auf kurze Sicht und insgesamt zu einer neutralen Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aptiv-Aktie daher eine neutrale Bewertung.