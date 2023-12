So stehts um, Apellis?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Apellis wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Apellis eine Performance von 11,69 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche eine Underperformance von -11,48 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Apellis um 4,55 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Apellis bei 60,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,83 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Abstand von +19,79 Prozent, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Apellis liegt bei 25,8, was als positiv eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 38,8 und erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Apellis-Aktie aufgrund des RSI als positiv bewertet.