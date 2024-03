So stehts um, Anhui Great Wall Military Industry?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anhui Great Wall Military Industry betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 43,87 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,33 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie haben wir die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anhui Great Wall Military Industry zeigt indes kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

In puncto Dividende weist Anhui Great Wall Military Industry aktuell eine Dividendenrendite von 0,19 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,62 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um -15,96 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein Wert von -3,48 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.