So stehts um, Andretti Acquisition?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Andretti Acquisition betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,46 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,42 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Andretti Acquisition veröffentlicht. Dennoch wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Andretti Acquisition konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, wodurch die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Andretti Acquisition-Aktie ein Durchschnitt von 10,65 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,75 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.