So stehts um, Amplifon?

Die Anlegerstimmung für Amplifon Spa war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die technische Analyse zeigt ein "Neutral"-Rating aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes verläuft bei 30,64 EUR, während der Kurs der Aktie bei 31,68 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,39 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage ergaben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 27,79 EUR, was einer Abweichung von +14 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amplifon Spa-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (7) als auch auf 25-Tage-Basis (29,55), was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Amplifon Spa daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien.