So stehts um, Ames National?

Ames National wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,18, was einem Abstand von 3 Prozent zum Branchen-KGV von 15,6 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Bereich der Aktienkursentwicklung liegt Ames National im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen mit einer Rendite von 0,56 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche der Handelsbanken verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,75 Prozent, wobei Ames National mit 1,19 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ames National gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird somit als "Gut" eingeschätzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Ames National wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Ames National.