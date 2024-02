So stehts um, AmeraMex International?

Die technische Analyse der Ameramex-Aktie ergibt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,164 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,15 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,164 USD liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Ameramex-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv und spiegelt sich auch in den positiven Themen rund um den Wert wider. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 42,02 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Ameramex-Aktie.