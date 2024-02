So stehts um, Amara?

Der Aktienkurs von Amara hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Überperformance von 90,95 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt bei 0,69 Prozent, wobei Amara aktuell 83,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amara-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,605 SGD liegt, was einem Unterschied von +23,47 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,58 SGD, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,31 Prozent) liegt. Aus diesem Grund wird die Amara-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie einen Wert von 48,78 auf, was 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Amara neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und wird insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.