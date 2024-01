So stehts um, Aluminumof ChinaADR?

Die Aluminium Of China Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,56 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -0,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -5,28 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aluminium Of China Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,12 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -7,18 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine Rendite von -7,18 Prozent verzeichnete, liegt die Aluminium Of China Aktie mit einer Überperformance von 34,12 Prozent deutlich darüber. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aluminium Of China Aktie beträgt der 7-Tage-RSI 39,13 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv gegenüber der Aluminium Of China Aktie. Obwohl in den letzten Tagen einige negative Themen in den Diskussionen aufgetreten sind, wird die Gesamtstimmung als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.