So stehts um, Alphabet Inc. C?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Alphabet haben Analysten eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt und ordnen dem Unternehmen daher eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Ein weiteres Instrument zur Bewertung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Alphabet liegt bei 64,12 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,31 eine neutrale Bewertung. Somit wird Alphabet in Bezug auf den RSI insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alphabet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 131,98 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 144,09 USD liegt, ergibt sich eine positive Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Alphabet in Bezug auf die technische Analyse eine positive Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien hat Einfluss auf die Aktienkurse. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, in den letzten zwei Tagen jedoch vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie für diese Betrachtung als neutral eingestuft.

Insgesamt wird Alphabet daher sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität, den RSI, die technische Analyse und die Stimmung der Anleger als neutral eingestuft.