So stehts um, Align?

Der Aktienkurs von Align verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,92 Prozent, was 4,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 24,94 Prozent liegt. Im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Sektor beträgt die mittlere jährliche Rendite 35,89 Prozent, wobei Align aktuell 5,97 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Align liegt bei 51,69, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,73 als unterbewertet angesehen wird. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Align basierend auf den verschiedenen Kriterien.