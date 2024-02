So stehts um, Algonquin Power & UtilitiesUnit?

Die fundamentale Analyse von Algonquin Power & Utilities ergibt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,47 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt im Bereich "Multi-Dienstprogramme" ist. Das Branchen-KGV liegt bei 21,94, was einer Überbewertung von 94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Algonquin Power & Utilities zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Überwiegend werden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zudem wurden in der Vergangenheit acht Handelssignale ermittelt, wovon 8 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, welcher aktuell für Algonquin Power & Utilities mit einem Wert von 68,97 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 69, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat Algonquin Power & Utilities in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche ist dies eine Underperformance von -0,83 Prozent. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls 0,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.