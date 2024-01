So stehts um, Akzo Nobel?

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Die Aktienanalyse von Akzo Nobel zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 71,74 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 71,08 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 69,34 EUR zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche konnte Akzo Nobel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +19,41 Prozent darstellt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich. Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Akzo Nobel mit einem Wert von 23 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Akzo Nobel aktuell mit einem Wert von 91,87 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale bis negative Tendenz für die Akzo Nobel-Aktie, sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten.