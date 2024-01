So stehts um, Airbnb?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Aktienanalyse von Airbnb zeigt momentan gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beträgt 128,26 USD, während der eigentliche Kurs bei 139,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,72 Prozent im Vergleich zum GD200 und +5,32 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überverkauft-Situation für die Aktie von Airbnb in den letzten 7 Tagen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Die Analysten sehen die langfristige Perspektive der Aktie als "Neutral" an und erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 137,92 USD, was einer Erwartung von -1,09 Prozent entspricht.

Die langfristige Stimmung und Diskussion über die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während die Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Airbnb gemäß der Analyse eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen, was auf eine uneinheitliche Marktsituation hinweist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Airbnb-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Airbnb jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbnb-Analyse.

Airbnb: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...