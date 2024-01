So stehts um, Ai Cross?

Die technische Analyse der Aktie Ai Cross zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 20,11 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamtbewertung des RSI.

Die Betrachtung trendfolgender Indikatoren zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Ai Cross-Aktie bei 1367,8 JPY liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1288 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 1284 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ai Cross-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Ai Cross-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Ai Cross diskutiert wurde, ohne bedeutende positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sind keine besonders positiven oder negativen Themen erkennbar, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Ai Cross-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.