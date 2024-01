So stehts um, AerCap?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Aercap wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 38,8 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,47, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Aercap, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Aercap mit einem aktuellen KGV von 7,37 unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 74,32 USD als positiv bewertet, da er sich um +20,49 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50 liegt bei 67,64 USD, was einem positiven Signal von +9,88 Prozent entspricht.

Zusammenfassend wird die Aercap-Aktie anhand der verschiedenen Analysen als neutral bis gut bewertet, was auf eine solide Positionierung im Markt hindeutet.