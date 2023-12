So stehts um, Adams John Life?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI für John Adams Life auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass John Adams Life weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das John Adams Life-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über John Adams Life wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch bekommt John Adams Life auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der John Adams Life-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +128,57 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 0,16 USD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei John Adams Life wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".