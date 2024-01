So stehts um, A-Living Services?

Die A-living Smart City Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,88 HKD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,42 HKD, was einen Unterschied von -29,92 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,7 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-7,57 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die A-living Smart City Services-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Aktie derzeit 53,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in etwa gleichbleibend, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die A-living Smart City Services-Aktie somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Anlegerkommentare neutral waren und auch die diskutierten Themen in Bezug auf das Unternehmen vorwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

