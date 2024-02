So stehts um, AMC Entertainment?

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine deutlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation über das Unternehmen Amc Entertainment. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Amc Entertainment-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "schlechte" Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (76,63), was ebenfalls eine Überkauftheit zeigt und zu einer "schlechten" Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt bei 25,71 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,11 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -84,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) liegt bei 5,91 USD, was einer Abweichung von -30,46 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "schlechten" Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Rate der Stimmungsänderung sich negativ entwickelt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Amc Entertainment-Aktie aufgrund des neutralen Anleger-Sentiments, des überkauften RSI und der negativen technischen Analyse sowie des rückläufigen Sentiments und Buzz im Internet.