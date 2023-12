So stehts um, ABOUT YOU Holding?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass About You in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses, dass die About You Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,08 EUR, während der aktuelle Kurs bei 4,218 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,38 EUR, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Stimmungen bezüglich About You herrschten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die About You-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 40) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 59,41). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die About You-Aktie auf verschiedenen Parametern eine "Neutral"-Bewertung erhält, was auf eine stabile, aber wenig dynamische Entwicklung der Aktie hinweist.