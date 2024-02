So stehts um, 2U?

Die Aktie von 2u hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -85,79 Prozent erzielt, was 78,83 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" von -6,4 Prozent, liegt 2u aktuell 79,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der 2u aktuell bei 2,74 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,683 USD aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Abstand von -75,07 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -34,95 Prozent deutlich im negativen Bereich. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 2u zeigt sich insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch das Fehlen starker Diskussionen in den letzten Tagen führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Bewertungen der Analysten für die Aktie von 2u zeigen eine neutrale Tendenz, da in den letzten zwölf Monaten 2 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen vorgenommen wurden. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10,9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1495,9 Prozent impliziert. Aufgrund dieser Einschätzung der Analysten ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Gut".