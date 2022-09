Das in Detroit ansässige Unternehmen Benzinga schickte sein Team nach New Orleans zur Xerocon, 24.-25. August. In dieser Zeit suchte Benzinga nach Innovationen im Bereich der Buchhaltungstechnologie und sprach mit Gründern, Investoren und anderen Unternehmen. Es folgt ein Gespräch mit Xero Limited (OTC:XROLF) Chief Product Officer Anna Curzon und Avalara Inc (NYSE:AVLR) Vice President und General Manager of Partner Development Frank Hanzlik. Der… Hier weiterlesen