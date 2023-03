So lange dauert es, bis Novo Nordisk 3 % Dividendenrendite zahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist von 3 % Dividendenrendite wirklich weit entfernt. Nach dem erneuten Höhenflug und einer Dividende je Aktie von zuletzt 12,40 Dänische Kronen liegt der Wert bei einem Aktienkurs von 1.014,50 Dänischen Kronen bei ca. 1,23 %. Na klar: Das ist wenig. Aber letztlich alles andere als unbekannt.

Die teurere fundamentale Bewertung ist bei Novo Nordisk das Problem, mit dem Investoren kämpfen müssen. Man bezahlt entweder einen hohen Preis für ein wirklich gutes Unternehmen. Oder man wartet auf eine Chance, gegebenenfalls günstiger zum Zug zu kommen.

Wer sich heute für das Kaufen entscheidet, der sollte aber auch die Konsequenzen seiner Entscheidung kennen. Rechnen wir heute einmal nach, wie lange es zum Beispiel dauert, bis wir erneut 3 % Dividendenrendite erhielten. Wobei wir damit natürlich Annahmen für die Zukunft treffen müssen.

Novo Nordisk: 3 % Dividendenrendite im Blick!

Im Endeffekt bedarf es eines Dividendenwachstums von fast 144 %, damit die Aktie von Novo Nordisk 3 % Dividendenrendite generiert. Unmöglich ist das nicht. Wenn wir in die Vergangenheit des dänischen Unternehmens schauen, so sehen wir: In den vergangenen 14 Jahren hat es sogar eine Ver-10-fachung der Dividende je Aktie gegeben, was zeigt: Dividendenwachstum ist möglich.

Allerdings muss das Dividendenwachstum von Novo Nordisk selbstverständlich auch auf dem aktuellen derartigen Niveau so anhalten. Wenn wir von einem Ergebniswachstum je Aktie von zuletzt 14 % ausgehen, so benötigt es bei der momentanen Ausschüttungsrendite ca. 7 Jahre, um auf 3 % Dividendenrendite zu kommen. Für mich ist das Ergebniswachstum stets ein guter Indikator, da wir als Einkommensinvestoren in der Regel wollen, dass das Dividendenwachstum ein nachhaltiges, operatives Fundament besitzt.

Trotzdem sind 14 % Ergebniswachstum je Aktie alles andere als easy going. Es bedeutet, dass Novo Nordisk in den kommenden sieben Jahren auch den Nettogewinn (absolut und je Aktie) um das ca. Anderthalbfache steigern müsste. Was wäre also, wenn es lediglich 10 % Gewinnwachstum je Aktie und damit einhergehend auch ein entsprechend langsameres Dividendenwachstum wäre? Die einfache Antwort: Es bräuchte etwas mehr als neun Jahre, um rein rechnerisch auf 3 % Dividendenrendite zu kommen.

Mir zeigt das jedenfalls, dass der Markt auch hier viel Optimismus eingepreist hat. Zum Vergleich: Wenn sich das Ergebniswachstum je Aktie auf 7 % halbiert, bräuchten wir knapp mehr als 13 Jahre. Noch einmal: Lediglich, um 3 % Dividendenrendite zu erreichen.

Die Wahrheit … und die Folgen

Natürlich wissen wir nicht, wie sich das Dividendenwachstum von Novo Nordisk in Zukunft wirklich entwickelt. Mit großer Wahrscheinlichkeit befindet sich die Wahrheit irgendwo dazwischen. Viel wichtiger sind für mich jedoch die Folgen: Ich sehe, dass 3 % Dividendenrendite in wirklich weiterer Ferne sind. Klar, sie können möglich und realistisch sein. Aber der entscheidende Faktor ist, dass wir nicht wenig Zeit benötigen. Und ich meine: Hey, auch dann sind es lediglich 3 % Dividendenrendite, die wir auf Basis des heutigen Einstandskurses erhielten. Besonders viel ist auch das nicht.

