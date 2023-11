So geht Versicherung heute: In 3 Steps perfekt abgesichert

FrankfurtDie CLARK App als persönlicher Versicherungsberater.Versicherungen sind wichtig, können aber schnell verwirrend und die Suche nach dem passenden Angebot zeitraubend sein. Wer kennt nicht das Gefühl, im Versicherungsdschungel den Überblick zu verlieren? Zum Glück gibt es eine innovative Lösung, die dieses Problem aus dem Weg räumt - die CLARK App (https://app.adjust.com/16p95jmi_16ca9x19?fallback=https://www.clark.de/signup&redirect_macos=https://www.clark.de/signup&utm_source=news_aktuell&utm_campaign=versicherungsberater).Die CLARK App vereinfacht den Versicherungsprozess in drei einfachen Schritten: Analyse, Vergleich und Optimierung. Nie war es so leicht, perfekt abgesichert zu sein.Schritt 1: Die maßgeschneiderte AnalyseDas erste Hindernis auf dem Weg zur perfekten Absicherung ist oft die Frage: Welche Versicherungen brauche ich überhaupt? CLARK löst dieses Rätsel mit einer intelligenten Analyse der Lebenssituation, dem Bedarfscheck (https://app.adjust.com/16p95jmi_16ca9x19?fallback=https://www.clark.de/signup&redirect_macos=https://www.clark.de/signup&utm_source=news_aktuell&utm_campaign=versicherungsberater).Egal, ob die Gesundheit, das Zuhause oder der wertvolle Hausrat geschützt werden sollen - CLARK identifiziert die Versicherungslücken und schlägt maßgeschneiderte Lösungen vor. So erhalten Interessierte einen klaren Überblick darüber, welche Versicherungen wirklich benötigt werden, ohne kostbare Zeit mit endlosen Recherchen zu verschwenden.Schritt 2: Der automatisierte VergleichNach dem Upload der Versicherungsverträge in die App prüft der Algorithmus Kosten und Leistungen der jeweiligen Policen (https://app.adjust.com/16p95jmi_16ca9x19?fallback=https://www.clark.de/signup&redirect_macos=https://www.clark.de/signup&utm_source=news_aktuell&utm_campaign=versicherungsberater) und vergleicht sie mit Tausenden Tarifen von über 180 Versicherern auf dem Markt. Danach erfolgt die Bewertung in grün, gelb und rot. Grün signalisiert: Super, der Vertrag hat ein top Preis-Leistungs-Verhältnis. Gelb heißt: Hier gibt es Verbesserungspotenzial. Rot bedeutet: Achtung, hier ist ein teurer Vertrag mit wenigen Leistungen.Schritt 3: Die kontinuierliche OptimierungHat CLARK eine bessere Versicherung ausgemacht, können User:innen mit wenigen Klicks ihren Versicherungsschutz upgraden (https://app.adjust.com/16p95jmi_16ca9x19?fallback=https://www.clark.de/signup&redirect_macos=https://www.clark.de/signup&utm_source=news_aktuell&utm_campaign=versicherungsberater) - oder bei Unsicherheit eine:n CLARK Berater:in nach ihrer Expertise fragen. Egal wie, mit CLARK haben Versicherte die Gewissheit, dass ihre Versicherungen immer auf dem neuesten Stand sind. Kein lästiges Überprüfen, kein Fehlen wichtiger Deckungen - die App sorgt für Peace of Mind und Sicherheit.Über CLARKSeit der Gründung ist CLARK 70 Mal schneller als der gesamte deutsche Versicherungsmarkt gewachsen. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Versicherungen zu digitalisieren und das komplexe Thema für die Generation der Millennials und Digital Natives aufzuschlüsseln.Derzeit betreut CLARK über 600.000 Kund:innen in Deutschland. Das Management der Versicherungsverträge ist mit der App komplett digital - ganz ohne lästigen Papierkram. Laut Investor Portag3 kombiniert das Start-Up "innovative Technologie (https://app.adjust.com/16p95jmi_16ca9x19?fallback=https://www.clark.de/signup&redirect_macos=https://www.clark.de/signup&utm_source=news_aktuell&utm_campaign=versicherungsberater) mit hoher Umsetzungskompetenz und stellt die Interessen seiner Kund:innen an erste Stelle." Dass CLARK den Markt mit seinem Angebot revolutioniert hat und jederzeit eine Top-Betreuung anbietet, honorierte Focus Money 2023.JETZT TESTENQuelle: Branchenverband GDV, Versicherungsbote, Handelsblatt, CLARK.de