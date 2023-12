So-Young International Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die So-young-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für So-young.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die So-young-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über So-young diskutiert wurde. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird So-young insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,21 USD deutlich darunter liegt. Dadurch erhält So-young eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 1,06 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird So-young basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.