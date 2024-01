So-Young International Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Die technische Analyse der So-young Aktie zeigt derzeit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,63 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,05 USD um -35,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,16 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da dies einer Abweichung von -9,48 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die So-young-Aktie beträgt 96, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen führt zu einer Einstufung als "Neutral", da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über So-young, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positivere Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt wurde jedoch verstärkt über positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.