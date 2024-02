So-Young International Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse von So-young-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 USD, was einen Abwärtstrend von 20,98 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,13 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,12 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,13 USD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für So-young-Aktien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 17,65 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität ist jedoch gesunken, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die So-young-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über So-young diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält So-young insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.