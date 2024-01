So-Young International Aktie: Augen auf!

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von So-young. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von So-young bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die So-young Aktie derzeit mit einem Wert von 52 als neutral eingestuft wird. Auch auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was dazu führt, dass So-young auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die So-young Aktie derzeit mit einem Kurs von 1,29 USD 14,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.