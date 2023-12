SoFi Technologies Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Sofi-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 5 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Sofi. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 7,93 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -14,84 Prozent von ihrem letzten Schlusskurs (9,31 USD) fallen könnte. Daher ist die abgeleitete Empfehlung "Schlecht". Zusammenfassend erhält Sofi von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sofi-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,51 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (9,31 USD) um +23,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,72 USD zeigt mit einer Abweichung von +20,6 Prozent, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 29,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sofi überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkaufssituation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Sofi-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit einem positiven und zehn negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sofi daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich somit für die Sofi-Aktie ein durchschnittliches Rating von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen, während sowohl die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung auf ein eher negatives Bild hindeuten.