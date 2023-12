SoFi Technologies Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sofi-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 23,11, was Sofi auf dieser Basis als überverkauft klassifiziert. Daher erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Kaufempfehlungen, 5 Halten-Empfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen für die Sofi abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,93 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -20,4 Prozent fallen wird, basierend auf dem letzten Kurs von 9,96 USD. Daher erhalten die Aktien ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass über Sofi in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Sofi langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was kaum identifizierbare Veränderungen ergab. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.