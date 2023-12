SoFi Technologies Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung und Diskussionen bezüglich der Sofi-Aktie haben sich verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigte an, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit erfuhr, was ebenfalls zu einem positiven Rating führte. Die Analystenbewertungen ergaben insgesamt ein "Neutral"-Rating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,88 USD und einem Abwärtspotenzial von -16,84 Prozent. Dies führte zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Die Anlegerstimmung war überwiegend negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative-Stärke-Index deutete darauf hin, dass die Sofi-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auf 25-Tage-Basis wurde die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhielt das Sofi-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.