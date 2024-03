SoFi Technologies Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Sofi betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 53,28 Punkte, was bedeutet, dass Sofi derzeit als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,44, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Sofi derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,29 USD, während der Kurs der Aktie (7,3 USD) um -11,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,9 USD führt zu einer "schlechten" Bewertung, da dies einer Abweichung von -7,59 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz fällt die Einschätzung ebenfalls neutral aus. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird Sofi daher als "neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sofi besonders negativ diskutiert. Dies spiegelt sich darin wider, dass an drei Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Sofi eine Gesamtbewertung von "schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.