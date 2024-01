SoFi Technologies Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse von Sofi zeigt, dass die Aktie derzeit in einem neutralen Trend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass sich der Aktienkurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts befindet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Sofi in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI. Ebenso zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating für Sofi.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch war eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index, dass Sofi derzeit eine neutrale Bewertung erhält.