SoFi Technologies Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Sofi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,7 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 8,22 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +6,75 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,03 USD, was einem Abstand von +2,37 Prozent entspricht und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Note "Gut".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach war. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten bewerten die Sofi-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7,93 USD, was einem Abwärtspotential von -3,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.